La 'trampa del fill' exigeix accions més contundents

La problemàtica de la 'trampa del fill', en què els propietaris al·leguen falsament la necessitat de l'immoble per un familiar directe per desallotjar els llogaters, és només una manifestació més de les pràctiques abusives que s'han anat normalitzant en el mercat de l'habitatge. La Coordinadora de l'Habitatge ha rebut més de 40 denúncies per aquestes males praxis en els darrers dos mesos, la qual cosa evidencia que estem davant d'una situació crítica que afecta la vida quotidiana de moltes persones. Aquestes pràctiques no només són èticament reprovables, sinó que contribueixen a la inestabilitat i inseguretat dels llogaters, que sovint es troben desprotegits davant l'arbitrarietat dels propietaris.

La recent aprovació de la Llei Òmnibus, que es presenta com una eina per regular aquestes situacions, és un pas en la direcció correcta. Tanmateix, cal reconèixer que encara és aviat per saber si les mesures que proposa seran efectives. La realitat és que la llei ha de ser més que una simple declaració d'intencions; ha de proporcionar mecanismes clars i contundents per impedir aquestes pràctiques i sancionar els propietaris que les utilitzen.

La veritable solució a la 'trampa del fill' i altres abusos similars no passa només per la regulació, sinó per un canvi profund en la forma com es gestiona el mercat de l'habitatge. És necessari establir controls rigorosos que impedeixin els desnonaments fraudulents, així com promoure una cultura de responsabilitat i transparència entre els propietaris. A més, s'hauria de reforçar la protecció dels drets dels llogaters, oferint-los suport legal i recursos per denunciar aquestes situacions sense por de represàlies.

És fonamental que Govern i altres institucions implicades escoltin les veus dels afectats i actuïn amb celeritat. La creació de la bossa del parc públic, amb els seus 400 pisos entre construccions noves i rehabilitacions, és un bon començament, però insuficient si no s'acompanya d'un control estricte sobre les pràctiques del mercat privat. La solució no només passa per augmentar l'oferta d'habitatge assequible, sinó per assegurar-se que aquesta oferta es gestiona de manera justa i ètica.