Un eco que demana avançar les eleccions generals

L’eco creixent que es percep des d’algunes figures polítiques en favor d’avançar les eleccions posa de manifest el malestar generalitzat. És evident que el descontent amb el cap de Govern no para de créixer, i que cada cop més ciutadans manifesten el seu rebuig a les polítiques actuals. Aquest descontent, que Govern atribueix a les circumstàncies difícils en les quals s’ha vist obligat a governar, no sembla que estigui fent canviar la situació. La crisi de l’habitatge, un problema que afecta tant andorrans com residents, continua sense solucions efectives i la llei Òmnibus, lluny de tranquil·litzar la població, genera una sensació de desemparament entre els ciutadans i temor entre els propietaris per possibles expropiacions. És en aquest context que grups parlamentaris com Andorra Endavant veuen l’oportunitat d’avançar eleccions i posar sobre la taula un canvi de legislatura que pugui aportar les solucions que es necessiten amb urgència. La voluntat de liderar un canvi no és només una qüestió de competència política, sinó una resposta a una demanda social que exigeix una direcció més efectiva i decidida per abordar els reptes actuals.