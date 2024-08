Després de la incertesa, les fonts de la capital tornen

La reactivació de les fonts de la capital, després de mesos d’incertesa i el joc de responsabilitats entre institucions, és una notícia molt esperada per a Andorra la Vella. Aquestes fonts, que es van aturar per una inundació en plena temporada alta d’estiu, són un dels atractius turístics més emblemàtics de la capital. Ara, després de dos mesos i mig de reparacions, tornen a funcionar, aportant frescor a les baixes temperatures i pluja que marquen l’inici d’agost. Tot i els retards i la falta de respostes clares que han marcat aquest període, l’obertura parcial de les fonts, amb millores previstes per al setembre, demostra una voluntat de preservar aquesta instal·lació important, tant des d’una perspectiva turística com econòmica. Les alarmes instal·lades per prevenir noves avaries són un pas en la direcció correcta, però queda per veure si les futures reparacions aconseguiran garantir el funcionament òptim a llarg termini. És crucial que aquesta experiència serveixi de lliçó per evitar futurs incidents que perjudiquin la imatge de la capital i la seva oferta turística. Andorra la Vella necessita assegurar-se que les seves infraestructures clau funcionin de manera fiable, especialment en moments crítics com la temporada turística. Els visitants mereixen un espectacle d’aigua i llums sense interrupcions, i els residents, una gestió eficaç dels seus recursos públics.