Un pas més cap a la transparència en l’esfera política

Andorra la Vella ha adjudicat una auditoria valorada en més de 26.000 euros destinada a avaluar la gestió econòmica de Conxita Marsol, actual ministra d’Economia, durant el seu mandat com a cònsol major en la capital. Aquesta decisió, de gran rellevància per a la comunitat, sorgeix en un moment en què la demanda de transparència i rendició de comptes en l’administració pública és més alta que mai. Aquest tipus d’exercicis és essencial per garantir la integritat en l’administració i enfortir la confiança dels ciutadans en les seves institucions, ja que la seva importància no radica únicament en la fiscalització d’una gestió passada, sinó en el missatge que envia a la ciutadania: els líders polítics estan subjectes a un escrutini rigorós, i el seu treball ha d’estar alineat amb els principis de transparència i responsabilitat. Un tret fonamental per assegurar que la política s’exerceixi amb ètica i en benefici de tota la comunitat. L’auditoria a la capital per tant, no sols avaluarà el passat, sinó que també establirà un precedent important per a futures administracions, promovent una cultura de rendició de comptes a Andorra.