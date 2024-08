Més veu i menys estigma envers la joventut

Xavier Cañada, en la seva funció com a Raonador del Ciutadà, ha demostrat un compromís ferm amb els valors que va exposar durant la seva presentació oficial. Un dels seus objectius principals és establir vincles amb el jovent, un col·lectiu sovint marginat en les discussions socials. Cañada ha iniciat accions concretes per escoltar i atendre els menors a partir dels 12 anys, oferint-los un espai on puguin expressar els seus dubtes i preocupacions. Aquest enfocament no només busca integrar els joves en la societat, sinó que també pretén garantir un futur estat del benestar per a Andorra. En promoure iniciatives que beneficien els més joves, es fomenta la seva inclusió en una societat que sovint els estigmatitza pels seus comportaments. Aquestes accions són fonamentals per impulsar polítiques futures que promoguin l'esport, la cultura, el talent i l'emprenedoria entre els joves, assegurant així una societat més cohesionada i inclusiva.A més, és important destacar que aquest pas endavant de Cañada no només representa un compromís amb el jovent, sinó que també reflecteix una visió a llarg termini per al desenvolupament social d'Andorra. En establir un diàleg obert amb els joves, es crea un canal de comunicació que permet entendre millor les seves necessitats i inquietuds. Això no només contribuirà a la seva formació personal i professional, sinó que també enfortirà el teixit social del país. La seva iniciativa pot servir d'exemple per a altres institucions i organismes, fomentant un ambient de col·laboració i suport que beneficiï les futures generacions.