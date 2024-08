Garantir la seguretat pública, un deure ineludible

L’última nit de la Festa Major d’Encamp ha quedat marcada per un accident que podria haver estat evitable. Una noia de 34 anys va patir ferides a la cara a causa d’un canó de confeti, un incident que posa en relleu la importància de garantir la seguretat en els esdeveniments públics. Aquest tipus d’accidents ens obliga a reflexionar sobre la responsabilitat que tenen els organitzadors a l’hora d’utilitzar equipament que, tot i semblar inofensiu, pot comportar riscos seriosos per a la salut dels assistents. La falta de protocols estrictes i d’una supervisió adequada en l’ús d’aquests dispositius pot derivar en situacions com la viscuda a Encamp. Encara que les ferides de la víctima no siguin de gravetat, l’incident hauria de ser un toc d’atenció per a tots aquells que tenen la responsabilitat d’organitzar actes multitudinaris. La seguretat dels assistents ha de ser una prioritat absoluta, i això inclou assegurar que cada detall, des dels grans escenaris fins als més petits elements de l’espectacle, estigui sota control. És crucial que es revisin i es millorin els protocols existents, garantint que siguin utilitzats de manera responsable i segura.