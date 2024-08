A l’espera del cobrament de la vinyeta per visitar el país

La proposta d'implantar una vinyeta per als vehicles estrangers que visiten Andorra com a excursionistes, és a dir, aquells que entren i surten del país en el mateix dia, ha generat diversos qüestionaments i crítiques dins i fora del Principat. Tot i que el cap de Govern, Xavier Espot, ha aclarit que aquesta mesura no és definitiva i que encara s'ha de consensuar amb els agents econòmics i socials, el simple fet de plantejar aquesta opció ha provocat reaccions diverses i ha posat de manifest les inquietuds que envolten la seva possible implementació.



En un principi, la vinyeta sembla una mesura raonable per obtenir ingressos dels excursionistes que gaudeixen del país durant un dia sense contribuir de manera directa a l'economia local a través de la pernoctació. Això podria semblar just, tenint en compte que Andorra ofereix serveis i infraestructures que tenen un cost i que és raonable que els visitants contribueixin al seu manteniment. No obstant això, aquesta mesura també comporta un risc significatiu per al sector comercial i la restauració, ja que la percepció de pagar per "trepitjar" el territori podria desincentivar l'arribada de visitants.



El mateix Espot ha recalcat la necessitat que aquesta vinyeta sigui "àgil i pràctica" i que no esdevingui "un fre" per als visitants. Això és fonamental, perquè Andorra depèn fortament del turisme diari, i qualsevol obstacle que es percebi com a molèstia podria tenir conseqüències negatives sobre el flux de visitants i, per extensió, sobre l'economia del país. Tot i que el cap de Govern insisteix que el cost de la vinyeta serà "raonable" i que s'equipararà a un "petit peatge", la manca de concreció i la incertesa sobre els detalls han generat dubtes i preocupacions que necessiten una anàlisi acurada.



A més, la mesura podria tenir un impacte no desitjat en la imatge d'Andorra com a destinació oberta i accessible. La idea de cobrar per l'accés al país, encara que sigui en forma de vinyeta, podria ser percebuda com una barrera artificial que podria allunyar a un segment important de visitants, especialment aquells que venen a fer compres o gaudir d'una escapada curta.