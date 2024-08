L'esgotament físic i mental per la manca d'una unitat de radioteràpia al país

La situació que viuen molts pacients amb càncer a Andorra, davant la manca d'una unitat de radioteràpia al país, és una preocupació que mereix una atenció prioritària. Malgrat que aquesta necessitat ha estat reconeguda en legislatures anteriors com una qüestió social important, l'actual Govern no ha avançat en la seva defensa, deixant a moltes famílies en una situació complexa i delicada.



L'Associació Contra el Càncer ha proposat gestionar una unitat de radioteràpia de manera autònoma, amb el suport de recursos públics. No obstant això, aquesta proposta encara no ha trobat el suport necessari per a la seva implementació, la qual cosa genera inquietud i incomprensió entre els afectats. Resulta difícil entendre per què un tema tan rellevant, que afecta directament la qualitat de vida de molts ciutadans, no ha rebut el suport necessari per part de les autoritats.



Actualment, les famílies afectades es veuen obligades a viatjar a Barcelona dos o tres cops per setmana per accedir a un tractament vital. Aquests desplaçaments representen un esforç considerable, tant en termes físics com emocionals, a més d'una càrrega financera que pot ser difícil d'assumir. Si bé l'Executiu cobreix els costos de desplaçament i ofereix una ajuda econòmica de 70 euros diaris per a l'allotjament i la manutenció, aquesta assistència resulta insuficient per alleujar la pressió que suporten les famílies.



Les sessions de radioteràpia es programen al matí i al migdia, la qual cosa facilita en part la logística per a les famílies, però no elimina l'impacte psicològic i l'esgotament que implica fer front a una malaltia tan complexa. Aquestes famílies estan lluitant no només contra el càncer, sinó també contra els reptes derivats d'un sistema sanitari que, fins ara, no ha aconseguit satisfer plenament les seves necessitats.