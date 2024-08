Un centenar de sol·licituds per a una quinzena d’habitatges

El Govern ha aprovat el Reglament que regirà l’accés al nou parc públic d’habitatges, una iniciativa que es presenta com una resposta a la creixent crisi d’accés a l’habitatge al país. Tot i que aquesta mesura és un pas important, també posa de manifest la profunditat del problema: els preus de lloguer continuen sent prohibitius per a molts residents, especialment per als joves que es veuen forçats a viure amb els seus pares o en allotjaments temporals per motius econòmics. Els pisos del Pas de la Casa suposen una primera pedra en aquest projecte, no obstant això, l’impacte serà limitat, atès que només hi haurà 15 habitatges disponibles en aquesta fase inicial. La creació d’aquest parc públic, amb preus un 25% per sota del mercat, representa un alleujament per a alguns, però el ritme d’execució és insuficient davant l’escala de la crisi. A més, les dificultats administratives, com l’obtenció d’informació dels comuns, retarden la definició dels preus finals i la posada en marxa d’altres edificis com el de Tobira. Aquestes circumstàncies subratllen la necessitat urgent de mesures més ambicioses per garantir un accés real a l’habitatge assequible.