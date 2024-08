El cost de garantir el turisme

La recent adjudicació dels vols entre Andorra, Palma i Madrid a l'aerolínia Air Nostrum garanteix la continuïtat d'un servei clau per al turisme i l'economia del país durant els pròxims dos anys, amb la possibilitat d'un tercer. Aquesta decisió, però, planteja una qüestió inevitable: a quin cost es garanteixen aquestes connexions aèries?

Amb una subvenció pública que pot arribar als 1.600.000 euros, el Govern assegura la connexió amb dues destinacions importants, però ho fa apostant per una única aerolínia. Això planteja dubtes sobre la falta de diversificació en els proveïdors d'aquest servei essencial. Dependre exclusivament d'Air Nostrum no només limita la competència, sinó que també podria reduir la capacitat del Govern per negociar millors condicions en el futur.

La decisió d'assumir el cost total dels primers quatre mesos de vols a Palma el 2025 reflecteix un esforç per garantir el servei, però també evidencia la vulnerabilitat del Govern davant l'èxit comercial d'una única operadora. Tot i que la subvenció es redueix en funció de l'ocupació, aquest acord fa que el risc econòmic recaigui de manera significativa sobre les finances públiques.

Caldria valorar si aquesta és la millor estratègia a llarg termini per assegurar un servei de qualitat sense comprometre excessivament els recursos públics.