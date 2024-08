Els joves del país, clau per a una societat més inclusiva

A Andorra, les generacions més joves estan demostrant ser una força motriu per al canvi social i la innovació. Aquests joves, plens d’idees fresques i perspectives noves, treballen incansablement per construir una societat més global i igualitària. Els seus esforços es veuen en múltiples àmbits, des de la lluita per la igualtat de gènere fins a la defensa del medi ambient i la justícia social, o inclús en propostes culturals com l’encetada per les joves companyies a través de l’adaptació de ‘Macbeth’, de Shakespeare. Tot i això, encara existeixen prejudicis envers els joves, sovint etiquetats com a inexperts o irresponsables. Aquesta percepció errònia pot fer que les seves veus siguin ignorades o menystingudes. És crucial, però, que la societat escolti les seves opinions i doni suport a les seves iniciatives. Els joves no només són el futur del nostre páis; són el present. Reconèixer i valorar les seves contribucions no només enriquirà el país, sinó que també ajudarà a crear una comunitat més inclusiva i dinàmica per a tothom.