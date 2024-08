Un orgull nacional i una identitat esportiva

La recent celebració de la Copa del Món de la UCI de BTT a Andorra és un esdeveniment que transcendeix l'àmbit estrictament esportiu per esdevenir un pilar fonamental en la programació cultural, social i esportiva del Principat. Durant cinc o sis dies, aquest esdeveniment internacional converteix el nostre país en el centre d'atenció del ciclisme de muntanya, amb una participació destacada que omple de orgull la nostra comunitat.

És especialment remarcable la participació de sis corredors andorrans en les categories de Cross Country i Downhill, disciplines que requereixen un nivell d'exigència i compromís extraordinari. Els joves atletes Xavier Jové, Oriol Pi, Jéssica Cruz, Roger Turné, Killian Folguera i Arnau Grassalaub han dedicat innumerables hores d'entrenament per arribar a aquesta cita tan esperada. La seva preparació rigorosa i la seva determinació no només són un testimoni de la seva dedicació personal, sinó també un reflex de la passió per un esport que s'ha convertit en una veritable identitat per al nostre país.

El ciclisme de muntanya no és només una activitat esportiva a Andorra; és un element intrínsec de la nostra cultura i una part vital del nostre patrimoni. La participació d'aquests joves corredors en una competició de tant prestigi és un clar exemple de com Andorra s'ha posicionat com un territori líder en l'escena ciclista internacional. Els bons resultats que esperem que obtinguin no només són importants per a les seves carreres individuals, sinó també per continuar portant la marca Andorra als més alts nivells de competició.

Aquest esdeveniment ens recorda que el ciclisme és més que un esport; és una forma de vida, una expressió de la nostra identitat nacional i una plataforma per projectar Andorra al món. Com a país, hem de continuar recolzant i fomentant el desenvolupament d'aquest esport, que tant ha aportat i pot continuar aportant a la nostra societat. La participació dels nostres corredors a la Copa del Món UCI de BTT és, sens dubte, un motiu d'orgull per a tots els andorrans i una prova que, amb esforç i dedicació, podem assolir fites que posen Andorra al mapa mundial del ciclisme.