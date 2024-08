Un desafiament significatiu en pro d’una major transparència

El Govern es troba davant un desafiament significatiu amb la recuperació de gairebé 4 milions d’euros procedents dels crèdits tous atorgats durant la Covid-19. Aquesta situació no només afecta les arques públiques, sinó que també té implicacions per a tota la població andorrana, ja que aquests fons provenen de diners públics que podrien ser utilitzats en altres àmbits socials o econòmics. La gestió d’aquests deutes pendents també pot influir en el grau de solvència de les institucions implicades, un fet que preocupa en termes de confiança i estabilitat financera. El conseller general Pere Baró ha plantejat públicament la qüestió, ja que la quantitat esmentada és una suma considerable, la qual és comparable a inversions destacades en l’esport, com l’organització dels Campionats del Món UCI de BTT. El Govern ha començat a emprendre accions legals per reclamar aquests imports, però el procés de recuperació es preveu llarg i complicat, posant a prova la capacitat de les autoritats per gestionar els recursos públics de manera eficaç i transparent.