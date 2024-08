La problemàtica de l’habitatge torna a posar-se sobre la taula

El Govern ha iniciat la construcció de 15 pisos a preu assequible a l’antic hotel Font de Ferro de Sant Julià de Lòria, com a part de la seva estratègia per fer front a la greu crisi d’habitatge que afecta el país. Aquest projecte és una de les iniciatives més visibles de l’Executiu per augmentar el parc immobiliari públic, en un moment en què l’accés a l’habitatge s’ha convertit en una de les principals preocupacions socials. Tot i que la creació de nous immobles és un pas en la direcció correcta, cal preguntar-se si aquestes mesures seran suficients per solucionar la problemàtica d’habitatge que pateix Andorra. L’augment del preu dels lloguers i la falta de pisos assequibles han deixat molts residents en una situació de vulnerabilitat. La construcció de nous habitatges és vital, però també ho és garantir que aquests projectes responguin a les necessitats reals de la població. Així, tot i que el projecte de l’hotel Font de Ferro és un inici, es necessiten accions més ambicioses i estructurades per abordar aquesta crisi de manera efectiva.