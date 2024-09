Un transport pensat per a tothom amb esperances d’ampliació

Andorra ha fet un pas endavant amb la posada en marxa del servei de bus nocturn entre setmana, una iniciativa que respon a una necessitat llargament demanada per la població. Aquest servei ofereix la possibilitat de desplaçar-se de manera segura i còmoda durant la nit, contribuint a una mobilitat més sostenible i a la reducció dels accidents de trànsit relacionats amb el consum d’alcohol. Tot i la seva importància, la mesura arriba amb retard, ja que altres països fa anys que han implantat serveis similars. La manca d’un transport nocturn fins ara ha limitat les opcions de molts ciutadans, especialment els joves, els quals depenien del cotxe privat o d’altres mitjans menys segurs per tornar a casa després d’una nit fora. Esperem que aquest servei, que actua com una mena de ‘prova pilot’ inicial, sigui l’inici d’una ampliació d’horaris i freqüències en el futur. Amb aquesta iniciativa, Andorra fa un pas necessari per millorar la qualitat de vida dels seus habitants, tot i que és desitjable que el servei s’expandeixi i es consolidi amb el temps.