El FesTac es consolida mentre el país reclama més cultura al carrer

Festivals com el FesTac, el festival de teatre al carrer de Sant Julià de Lòria, són imprescindibles per dinamitzar la vida cultural d’Andorra. En un país on les iniciatives culturals sovint es concentren en uns pocs esdeveniments anuals, la tercera edició del FesTac destaca per la seva aposta per portar la cultura a l’espai públic, fent-la accessible a tothom. Aquest tipus de festivals no només enriqueixen l’oferta cultural, sinó que també reforcen el teixit social, fomentant la participació ciutadana i l’intercanvi d’idees. Tanmateix, és preocupant la manca d’iniciatives similars a la resta del país. Els comuns de la resta de parròquies haurien d’inspirar-se en exemples com l’impulsat per Sant Julià de Lòria per promoure més esdeveniments culturals que s’adrecin a tota la població. Aquesta absència d’esdeveniments culturals descentralitzats posa de manifest la necessitat urgent d’una estratègia cultural més inclusiva i diversa. El FesTac és un pas important, però cal que aquesta energia creativa es reprodueixi a totes les parròquies, contribuint a la cohesió social i a una cultura més viva i participativa.