Una solució parcial a la problemàtica, però amb preus qüestionables

La posada en marxa dels nous pisos de lloguer al Pas de la Casa, amb preus que oscil·len entre els 470 i els 825 euros, és una notícia celebrada per la ciutadania. El projecte representa un pas important cap a la creació d’un parc públic d’habitatge, una reivindicació històrica en un país on la crisi residencial afecta especialment els col·lectius més vulnerables. La necessitat de garantir l’accés a un habitatge digne ha impulsat aquesta iniciativa, però queda la incògnita de si els preus realment responen a la realitat del Pas de la Casa. Tot i l’esforç del Govern per oferir opcions de lloguer assequibles, la ubicació d’aquests pisos a la localitat més aïllada d’Andorra planteja interrogants. A més, el fet que el bus nocturn no arribi al Pas fins al novembre complica la vida de molts residents. Aquestes circumstàncies qüestionen si els preus proposats són adequats per una zona que, malgrat ser clau pel turisme, sovint queda desconnectada i mancada de serveis suficients per als qui hi viuen tot l’any. Es tracta d’un primer pas, però les solucions hauran d’anar més enllà.