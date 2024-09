Un Dia de Meritxell marcat per dues grans problemàtiques

La celebració del Dia de Meritxell d’aquest 8 de setembre a Andorra ha estat marcada per dues grans problemàtiques que afecten el país: la crisi de l’habitatge i les negociacions de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Tot i el simbolisme i la importància de la festivitat en l’imaginari col·lectiu andorrà, l’ambient de preocupació entre els ciutadans ha estat palpable. La crisi de l’habitatge, la qual continua generant tensions pel preu dels lloguers i la manca de pisos assequibles, s’ha convertit en una de les principals preocupacions per a la població. Paral·lelament, l’Acord amb la UE, tot i ser un tema rellevant a nivell polític, sembla quedar en segon pla per a molts ciutadans, els quals demanen solucions immediates als problemes quotidians que els afecten. Aquesta situació posa en relleu la urgència d’adoptar mesures efectives per millorar les condicions de vida dels andorrans. En aquest context, alguns es pregunten si la prioritat hauria de ser la integració amb Europa o, realment, la resolució de problemes interns com l’actual casuística de l’habitatge.