L'educació com a escala d'ascens social

Més d'11.000 infants tornen avui a les aules a Andorra, repartits entre els tres sistemes educatius disponibles al Principat. Un nou curs que posa el focus en la millora de competències clau com les matemàtiques i la llengua, elements fonamentals per accedir a futures oportunitats acadèmiques i professionals. No obstant això, aquesta tornada a les aules destaca algunes diferències entre l’educació pública i privada, especialment en termes de recursos i oportunitats, un aspecte que perpetua desigualtats entre els estudiants. Malgrat els esforços de diverses entitats per arribar-hi a cobrir les necessitats dels seus estudiants en termes educatius.

Tot això, tenint en compte que encara hi ha el privilegi de poder parlar al país d'unes garanties mínimes dels sistemes públics. Això no obstant, queda clar que pel que fa l'educació superior, molts joves continuen buscant a l'exterior oportunitats de formació professional que encara no troben al país. A mesura que s'implementen noves propostes d'ensenyament superior, encara queda un llarg camí per recórrer per garantir que el Principat pugui oferir les mateixes oportunitats educatives que altres països, afavorint la igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes, independentment del seu origen o situació econòmica.

És així, com cada setembre, les famílies andorranes es troben davant d'una nova oportunitat de millora, tant en l'ascens social com en la formació de futurs professionals. Però aquest camí no és el mateix per a tothom, i és responsabilitat de la societat assegurar que les condicions siguin més equitatives per a tots els estudiants, independentment del sistema educatiu que triïn o de les seves circumstàncies personals.