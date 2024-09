Un pas endavant en la lluita, però amb reptes pendents

El Principat ha activat recentment la línia telefònica 177, destinada a la prevenció del suïcidi, una problemàtica que afecta greument la societat. Aquesta iniciativa és un pas important per oferir suport immediat a les persones en situacions de vulnerabilitat emocional. L’accés gratuït i les 24 hores de servei són aspectes clau per garantir que ningú se senti desatès en moments crítics. Tot i la rellevància d’aquesta mesura, és crucial fer una reflexió crítica sobre la necessitat de més recursos en salut mental. La línia 177 és una eina útil, però per si sola no és suficient per abordar un problema tan complex. Es requereix un augment en la inversió en professionals de la salut mental i una millora en l’accessibilitat a serveis psicològics i psiquiàtrics, els quals sovint es perceben com a limitats o saturats. Caldrà veure ara si el Govern aposta per complementar aquesta línia amb altres iniciatives de suport emocional i plans d’acció per reduir l’estigma al voltant de la salut mental, un factor clau per prevenir el suïcidi de manera efectiva.