El Govern ha reafirmat la prohibició del CBD recreatiu per «raons d’imatge i reputació internacional». Aquesta decisió, aparentment centrada en la projecció exterior del país, contrasta amb la realitat interna, on un jove roman empresonat per presumpta tinença de CBD. Una situació que posa en evidència la incoherència entre el discurs oficial i la gestió de la problemàtica real que afecta els ciutadans. El Principat es troba a la cruïlla d’intentar diversificar la seva economia mitjançant la producció de cànnabis terapèutic, però alhora es manté en una postura restrictiva sobre el CBD recreatiu, que cada cop és més acceptat a nivell internacional.

És preocupant veure com el país sembla més centrat en mantenir una bona imatge internacional que en solucionar els problemes que genera la seva legislació interna. La detenció del jove en un context de creixent legalització global demostra la necessitat urgent d’una regulació clara i coherent. Andorra, malgrat la seva voluntat d’innovació, continua aferrada a unes normes que podrien perjudicar més la seva pròpia població que no pas protegir-la.