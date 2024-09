Discrepàncies sobre l’accés als centres sociosanitaris

Malgrat les afirmacions del Govern envers el fet que no hi ha llista d’espera als centres sociosanitaris d’Andorra, la percepció pública sembla diferent. Aquests centres, destinats a persones grans i dependents, han generat inquietud pel que fa a la disponibilitat de places i la qualitat de l’atenció. Govern assegura que s’ha treballat per garantir l’accés immediat a les places, oferint un servei adequat i àgil. No obstant això, diversos testimonis de ciutadans relaten dificultats per trobar plaça o retards en l’admissió, fet que contradiu la visió oficial. Aquest desajust entre el discurs institucional i l’experiència de les famílies fa necessària una revisió del sistema sociosanitari. Si bé la inexistència de llistes d’espera és un objectiu lloable, cal ajustar les polítiques públiques a la realitat que viuen els usuaris. Una major transparència i una millor comprensió de la demanda són fonamentals per resoldre aquestes discrepàncies i garantir un accés efectiu a les places dels centres sociosanitaris, les quals cada vegada són més necessàries en una societat en procés d’envelliment.