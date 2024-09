Una manca de transparència que podria sortir molt cara

L’absència del cap de Govern, Xavier Espot, a la Comissió Legislativa per explicar el fracàs del projecte del laboratori Grifols ha encès les alarmes en l’escena política andorrana. Els grups parlamentaris de l’oposició ja han aixecat la veu, exigint explicacions clares sobre per què un projecte de tal magnitud, anunciat com a estratègic per al país, no ha tirat endavant. Aquesta falta de transparència afecta directament la imatge de l’Executiu, que es veu envoltat per la sospita d’haver gestionat el cas amb opacitat. L’oposició ja ha expressat el seu descontentament per la falta de respostes, subratllant que Espot, com a màxim responsable del Govern, no pot eludir aquesta qüestió sense danyar encara més la seva credibilitat. La ciutadania, que ja comença a mostrar signes de desconfiança, podria seguir el camí dels representants polítics i exigir major transparència i rendició de comptes. Així doncs, la manca de compareixença en un moment tan delicat podria ser un error estratègic que posi, encara més, en risc la confiança en la gestió de l’Executiu.