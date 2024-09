La garantia d'una correcta assignació del professorat

L'inici del curs escolar s'ha vist marcat per la preocupació a causa de la manca de professors, amb 10 places encara pendents de cobrir. Aquesta situació posa de manifest una problemàtica estructural que afecta directament la qualitat de l’ensenyament i la capacitat dels centres educatius per oferir un servei òptim des del primer dia de classe. En un país on coexisteixen tres sistemes educatius —andorrà, espanyol i francès—, la coordinació i la correcta assignació de professorat són aspectes clau per garantir l'equitat i l'eficiència en el procés educatiu.

La manca de docents suposa una dificultat per mantenir la continuïtat pedagògica i el ritme d'aprenentatge, aspecte fonamental per assegurar que l’alumnat rebi una educació de qualitat. Per això, és essencial abordar aquest dèficit amb solucions a llarg termini, com la millora de les condicions laborals, l'agilitació dels processos de contractació i la planificació anticipada per evitar que aquesta situació es repeteixi any rere any. L’educació és el pilar del desenvolupament d’una societat, i assegurar-ne el bon funcionament ha de ser una prioritat.