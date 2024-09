La clau de l’economia implica abolir les pràctiques abusives

L’economia d’Andorra es fonamenta principalment en els sectors dels serveis i la construcció, els quals han demostrat un pes significatiu en el seu desenvolupament durant els darrers anys. Segons un informe recent, aquestes activitats no només són vitals per al creixement econòmic, sinó que també generen nombroses oportunitats laborals per a la població local. La consolidació d’aquests sectors requereix, però, un enfocament estratègic per part del Govern. És essencial que es fomentin contractes laborals lícits i justos, els quals garanteixin condicions laborals dignes per als treballadors. Les pràctiques abusives que s’han observat en el passat no només afecten el benestar dels empleats, sinó que també posen en risc la sostenibilitat dels mateixos sectors. El suport a la formació i a la professionalització del personal és un altre aspecte crucial per mantenir la competitivitat. Assegurar que els professionals comptin amb les habilitats necessàries és fonamental per garantir la continuïtat i l’èxit d’aquestes activitats, les quals són claus per al futur econòmic d’Andorra.