Un nou clam per una revisió a fons de la Llei Òmnibus

Diverses empreses del país han alçat la veu en contra de la Llei Òmnibus, alertant que aquesta pot tenir greus conseqüències per a l’economia andorrana. Segons les dades proporcionades, afirmen que fins a 4.000 famílies podrien veure’s afectades negativament per la implementació d’aquesta normativa. El sector immobiliari, un dels més crítics, ha reclamat una esmena a la totalitat del projecte, subratllant que les mesures proposades podrien desestabilitzar un mercat clau per al desenvolupament. Cal escoltar aquestes veus amb atenció. Les empreses, especialment les grans i mitjanes, són les que generen ocupació i dinamitzen l’economia, i qualsevol iniciativa legislativa que impacti directament la seva viabilitat hauria de ser considerada amb la màxima cura. Si bé és cert que les reformes legislatives són necessàries per adaptar-se a les noves realitats, Govern no pot desatendre les repercussions que poden tenir sobre les famílies que depenen d’aquests sectors. El futur econòmic d’Andorra no es pot construir sense la participació activa de les empreses que sostenen bona part de la seva estructura productiva.