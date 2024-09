Unes primeres crítiques que revelen la punta de tot un iceberg

Una agent immobiliària ha alçat la veu contra les recents declaracions del cap de Govern, en què assenyalava el sector immobiliari i de la construcció com un dels responsables de la crisi d’habitatge al país. Aquestes crítiques són només la punta de l’iceberg. El malestar dins del sector immobiliari és creixent, i aquesta veu alçada sembla ser la primera de moltes altres que estan disposades a dir la seva sobre la Llei Òmnibus, una reforma que ha generat un fort rebuig entre els professionals del sector. Tot i les advertències i preocupacions, el Govern sembla fer oïdes sordes. La sensació generalitzada és que no interessa escoltar aquells que coneixen de primera mà la realitat del mercat. Les mesures proposades podrien, segons l’agent, no només agreujar la situació, sinó provocar una crisi encara més profunda al sector. És evident que la Llei Òmnibus, presentada com una solució a diversos problemes, ha generat més incerteses que respostes. Si Govern continua ignorant les veus del sector, les conseqüències podrien ser devastadores per a l’economia andorrana, la qual depèn fortament d’un mercat immobiliari saludable.