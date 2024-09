La necessitat de més formació per garantir una inclusió real

L’esborrany de la CASS que inclou els canvis de gènere representa un pas endavant en la visibilització i protecció dels drets de les persones trans a Andorra. Tot i això, entitats com DiversAND adverteixen que encara queda molta feina per fer, especialment en l’àmbit educatiu. Les persones trans no només necessiten ser reconegudes a nivell administratiu, sinó que també han de ser visibilitzades i acompanyades en tots els àmbits de la seva vida, inclosa l'educació. Tot i els avenços legislatius, DiversAND subratlla la falta d’implicació activa per part de les institucions governamentals en la formació i sensibilització dels docents i professionals del sector educatiu. Segons l’associació, sense aquesta implicació, serà difícil garantir una inclusió efectiva per als infants i adolescents trans, que sovint es troben desprotegits en un entorn que no entén ni respecta la seva realitat. Aquest procés d’inclusió i adaptació no pot dependre només de les associacions, sinó que ha de comptar amb el suport actiu de les institucions governamentals. Aconseguir una societat realment inclusiva passa per garantir que totes les persones, independentment de la seva identitat de gènere, tinguin accés a una educació i atenció sanitària respectuosa i adaptada a les seves necessitats.