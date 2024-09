La manca de voluntat política, una negligència inadmissible

L’absència d’una unitat de radioteràpia a Andorra és una qüestió que afecta directament la salut i el benestar dels pacients oncològics. Aquesta situació, que podria semblar temporal, s’ha anat allargant sense solucions efectives per part del Govern. Tal com ha denunciat el president d’Assandca, Josep Saravia, la responsabilitat recau clarament en la falta de voluntat política. Mentre que altres serveis mèdics avancen al país, la creació d’aquesta unitat essencial es manté paralitzada. Saravia ha estat contundent en assenyalar que el Govern no ha demostrat cap interès real per solucionar aquesta mancança, tot i que les conseqüències per als pacients són evidents: trasllats regulars i costosos, tant en termes econòmics com emocionals, en moments de gran vulnerabilitat. La manca de compromís governamental és difícil de justificar, especialment en un àmbit tan vital com és el tractament del càncer. La creació d’una unitat de radioteràpia no hauria de ser només una prioritat mèdica, sinó una obligació moral envers els ciutadans d’Andorra, els quals tenen dret a rebre una atenció sanitària digna i accessible.