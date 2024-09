Un cop dur i inesperat que no afectarà només el futur del club

El projecte de Borda Mateu, que prometia ser un avanç important per a l’FC Andorra, s’ha vist truncat després de la decisió dels propietaris dels terrenys de no continuar endavant amb la seva cessió. Aquesta inesperada decisió posa en risc el futur de l’equip i afecta directament l’esport més emblemàtic del país, el futbol, el qual gaudeix d’una afició compromesa i fidel. El desenvolupament d’un nou estadi i infraestructures esportives representava una gran oportunitat per a l’FC Andorra, un club en creixement que ha aconseguit fer-se un lloc destacat en el panorama futbolístic. La cancel·lació del projecte suposa un cop dur per als jugadors i l’staff tècnic, els quals esperaven poder comptar amb instal·lacions de primer nivell per continuar progressant. A més, l’afició, que sempre ha donat suport incondicional a l’equip, es veu també afectada, ja que veuen com es trunca el somni de tenir un estadi modern i adaptat a les necessitats del club. Aquest desenllaç genera preocupació sobre el futur de l’FC Andorra, el qual es veu obligat a replantejar els seus plans d’expansió i consolidació, afectant directament el creixement del futbol al país.