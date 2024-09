La justícia andorrana reafirma la seva fermesa

La justícia andorrana ha tornat a actuar amb contundència, demostrant una vegada més que cap delicte queda sense càstig. La famosa ‘cambrera de la coca’ ha estat condemnada a sis anys de presó i a 25 anys d’expulsió del país, en una sentència que reafirma el compromís de les autoritats del Principat amb la fermesa judicial. La resolució es va fer pública ahir en el marc del conegut ‘Judici Big Bang’, el qual ha captat gran atenció mediàtica. Amb aquesta condemna, el tribunal envia un missatge clar: Andorra manté la seva política de tolerància zero davant de qualsevol activitat delictiva, en particular aquelles que posen en risc la seguretat i el benestar de la població. Aquesta decisió subratlla, una vegada més, la determinació del sistema judicial andorrà per assegurar que les conseqüències legals siguin proporcionals a la gravetat dels actes comesos. L’expulsió de 25 anys fora del país reforça el missatge que qualsevol infracció de la llei serà severament castigada, reafirmant el compromís d’Andorra amb la justícia i la protecció dels seus ciutadans.