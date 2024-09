La Llei Òmnibus perd suport entre els col·lectius ciutadans

La Llei Òmnibus que vol impulsar Govern cada cop suma més crítiques, especialment entre els col·lectius que reclamen solucions reals a la crisi residencial. La Coordinadora per l’Habitatge ha qualificat el projecte de poc efectiu, afirmant que no aborda els problemes estructurals i que les mesures proposades no aconsegueixen frenar l’especulació immobiliària. I és que, tot i que l’Executiu manté la seva voluntat de tirar endavant el projecte «sí o sí», el descontentament social va en augment. Molts ciutadans i plataformes consideren que la llei no respon adequadament a les necessitats reals del país, sinó que està més orientada a satisfer interessos econòmics i mantenir l’statu quo en favor de sectors privilegiats. Aquest distanciament entre les mesures governamentals i les demandes de la societat ha provocat un ampli debat sobre la capacitat del Govern per donar resposta a les problemàtiques reals del mercat immobiliari. Amb la confiança en les institucions en risc, la pressió ciutadana augmenta, exigint que les decisions polítiques es prenguin amb un autèntic compromís social, centrat en els drets de la població més afectada per l’escalada dels preus de l’habitatge i la manca de solucions reals.