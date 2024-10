L’atenció posada en quin serà el següent pas de Govern

Andorra ha recaptat prop de 60 milions d’euros en concepte d’IRPF durant el 2023, una xifra rècord que suposa motiu de celebració per l’Estat, ja que reflecteix la solidesa del sistema fiscal i l’estabilitat de l’economia del país. Aquest resultat, que marca un pas important en la consolidació de les finances públiques, evidencia la confiança dels contribuents en el sistema impositiu andorrà i la seva capacitat per generar recursos. Tot i la «celebració» d’aquesta recaptació, ara toca esperar que aquests ingressos es tradueixin en inversions efectives per pal·liar les problemàtiques que afecten la societat andorrana. Un dels principals reptes és la crisi de l’habitatge, una qüestió que preocupa bona part de la població. Amb aquesta important suma recaptada, el Govern té l’oportunitat d’actuar i destinar recursos a solucions concretes per garantir un accés més just a l’habitatge, així com millorar altres àmbits com les infraestructures i els serveis públics. La recaptació de l’IRPF ha estat positiva, però ara la prioritat serà assegurar que aquests fons s’utilitzin per afrontar els desafiaments més urgents que actualment viuen els ciutadans.