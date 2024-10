Una ciutadania que cada dia es va asfixiant una mica més

Les últimes dades sobre els preus de lloguer a Andorra continuen afegint combustible a la problemàtica de l’habitatge, una qüestió que es torna insostenible per a molts ciutadans. Segons un informe recent, Escaldes-Engordany lidera els preus amb més de 3.000 euros mensuals per pis, una xifra que posa de manifest la desconnexió entre la realitat del mercat i la capacitat adquisitiva de la majoria de la població. Mentre els preus continuen pujant, les institucions governamentals semblen més preocupades per les seves baralles internes que per trobar solucions efectives. És inacceptable que, mentre les famílies lluiten per trobar un habitatge digne, Govern i altres òrgans polítics es dediquin a discussions estèrils, més preocupats per veure qui té la darrera paraula que per posar en marxa mesures que frenin aquesta crisi. El problema de l’habitatge és urgent i creixent, i la inacció de les autoritats no fa més que agreujar la situació. Caldria que es deixessin de disputes polítiques i es posessin a treballar per oferir solucions reals i immediates, perquè cada dia més persones queden excloses d’un mercat immobiliari desbocat i descontrolat.