La salut mental guanya importància, però la manca de recursos frena el progrés

La salut mental ha passat de ser un tema sovint ignorat a una prioritat en diversos àmbits de la societat, incloent espais on històricament ha rebut poca atenció, com és el cas dels centres penitenciaris. Un exemple destacat és el Centre Penitenciari de la Comella, on la qüestió de la salut mental està començant a ser reconeguda com a essencial per al benestar dels interns. Tot i els avenços en aquest àmbit, la realitat és que el centre encara s'enfronta a importants reptes. Segons ha declarat el director del centre tot i els esforços per abordar la salut mental dins la presó, la manca de personal especialitzat limita el desenvolupament d'un suport adequat i continu. Aquesta situació genera preocupacions en un context on molts interns pateixen trastorns mentals que requereixen atenció específica i constant. La qüestió de la salut mental a la Comella és un reflex de la problemàtica generalitzada en els sistemes penitenciaris, on el benestar psicològic dels reclusos sovint queda relegat a un segon pla. Això posa en evidència la necessitat d'invertir més recursos i augmentar la plantilla de professionals per garantir una atenció integral i efectiva, no només per a la seguretat, sinó també per a la rehabilitació dels interns.