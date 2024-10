En risc la capacitat per atendre les necessitats de tot un país

La situació actual de la CASS és preocupant, segons les declaracions de Josep Escoriza, qui ha afirmat que «ara mateix, som un coll d’ampolla». Aquesta situació reflecteix una greu manca de recursos humans en una entitat clau per al país. Malgrat la importància de la CASS en la gestió de les pensions i l’atenció sanitària, el fet que no disposi dels efectius suficients per atendre les necessitats de la població posa en relleu una falta de previsió i gestió que afecta directament els ciutadans. Escoriza ha defensat la petició per augmentar la plantilla, indicant que la sobrecàrrega de feina en els departaments és insostenible i retarda l’atenció i els serveis que ofereixen. Aquesta manca de personal, en una institució tan rellevant, és especialment preocupant tenint en compte el creixent envelliment de la població i les necessitats sanitàries actuals. La falta d’efectius suficients posa en dubte la capacitat de la CASS per afrontar els reptes presents i futurs. És urgent que s’actuï amb rapidesa per revertir aquesta situació i garantir que una entitat tan essencial pugui funcionar correctament i assegurar el benestar dels ciutadans.