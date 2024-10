De mica en mica... i 230 pisos més

La gestió de la crisi de l'habitatge a Andorra sembla avançar, tot i que persisteixen dubtes sobre la seva efectivitat real a l'hora de solucionar el problema. El Comú d'Andorra la Vella ha identificat 230 pisos buits, una mesura que, en principi, podria ajudar a alleujar la pressió sobre el mercat immobiliari. No obstant això, es plantegen preguntes sobre si aquests pisos, després de tant temps sense ser ocupats, estarien disponibles per al lloguer i, més important encara, si podrien oferir-se a preus assequibles per a les persones que més ho necessiten.

Tot i els esforços de les institucions, com demostren les 1.014 consultes sobre habitatge que ha atès el departament d’habitatge (LINH) en el primer semestre, hi ha la incògnita de si la identificació d’aquests pisos buits podrà tenir un impacte significatiu. Amb els preus de lloguer disparats en zones com Escaldes-Engordany, on algunes mensualitats superen els 3.000 euros , es podria dubtar que aquesta mesura sigui suficient per revertir la situació o per oferir solucions immediates a aquells que lluiten per accedir a un habitatge digne.

És possible que aquesta iniciativa sigui un pas positiu, però només el temps dirà si es tradueix en una oferta real d'habitatge assequible. Fins llavors, molts es continuaran preguntant si aquestes accions arriben amb la celeritat necessària per fer front a una crisi que afecta des de fa temps la població, especialment els més joves, que els impedeix emancipar-se a causa dels preus desorbitats o llogaters atrapats en la coneguda "trampa del fill".