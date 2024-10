La crisi de l’habitatge demana un replantejament urgent

La notícia que només dues famílies han mostrat interès pels pisos de l’edifici de la Solana al Pas de la Casa evidencia que la problemàtica de l’habitatge a Andorra requereix un replantejament urgent. Aquesta dada, juntament amb el fet que un 56% de les sol·licituds per habitatges de preu assequible han estat desestimades per no complir els requisits, planteja seriosos dubtes sobre l’eficàcia de les mesures adoptades pel Govern. Tot i la previsió de finalitzar la legislatura amb uns 400 pisos de lloguer assequible, la situació actual demostra que les necessitats reals de la ciutadania no estan sent adequadament abordades. L’exemple de la Solana posa en relleu que construir pisos no és suficient si les polítiques d'accés no s’adapten a la realitat dels ciutadans. És imprescindible que el Govern reavaluï els criteris d’accés als pisos assequibles, tenint en compte les dificultats que moltes famílies tenen per complir amb els requisits exigits. Si no es corregeix aquesta situació, correm el risc que els 400 pisos anunciats quedin buits o siguin inaccessibles per a qui més els necessita. La resposta a la crisi de l'habitatge no pot ser només un objectiu numèric, sinó una solució real a les necessitats de la població.