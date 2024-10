L'art de confiar davant la greu crisi

Els primers passos cap a la regularització de pisos buits comencen a materialitzar-se, amb alguns propietaris que ja han iniciat els tràmits per complir amb les noves mesures impulsades pel Govern. La Llei Òmnibus, destinada a combatre l’especulació i a mobilitzar els habitatges desocupats, sembla que està començant a donar resultats, malgrat les dificultats i la necessitat de millores que encara es plantegen en l’àmbit legislatiu. Tot i les esmenes pendents que han de ser presentades pels grups parlamentaris del Consell General, en el marc de la pròrroga sol·licitada per Andorra Endavant, s’entreveu un cert optimisme en el compliment del full de ruta establert.

La normativa, la qual es presenta com una eina clau per alleujar la crisi de l'habitatge, ha permès avançar en la regularització de pisos buits, encara que no sense contratemps. En aquest sentit, més de la meitat de les sol·licituds per accedir als pisos de l'edifici de la Solana han estat rebutjades per no complir amb els requisits establerts. Això posa de manifest la necessitat de rigor i exigència en el compliment de les condicions, un fet que, tot i ser un obstacle a curt termini, fa que els andorrans i andorranes s'aferrin a la confiança que el procés s'està duent a terme amb responsabilitat i en benefici de la societat, com la millor i única de les eines.

Aquest panorama, enmig d’una problemàtica complexa i que afecta especialment la part treballadora del país, demostra que potser s’estan fent esforços reals per trobar solucions. Tot i els reptes, cal confiar que la voluntat política i el compromís per millorar la situació de l'habitatge continuaran sent ferms, amb l’objectiu final de garantir una major estabilitat per als ciutadans d’Andorra. Els primers passos s’estan fent, i és important mantenir l'esperança i la confiança.