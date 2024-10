Encara queda molt per esdevenir una societat realment inclusiva

La lluita contra l’estigma de les malalties mentals no pot limitar-se a dies puntuals com el Dia Mundial de la Salut Mental. És una tasca diària que implica tota la societat: ciutadans, institucions i associacions. Tot i els avenços en la visibilització, encara persisteixen molts prejudicis i incomprensions que marginen les persones amb problemes de salut mental. Cal trencar tabús, parlar-ne obertament i garantir que aquestes persones tinguin accés a serveis adequats sense por de ser jutjades. El paper de les institucions és fonamental per proporcionar recursos i polítiques efectives que facilitin l’accés a l’atenció psicològica i psiquiàtrica. Les associacions juguen també un rol clau, oferint suport a les famílies i als afectats, però és a nivell comunitari on cal seguir insistint. Cada petit gest per normalitzar les malalties mentals contribueix a crear una societat més inclusiva i solidària. Per tant, la lluita contra l’estigma ha de ser constant i transversal, des de les escoles fins a l’àmbit laboral. Sense aquest esforç col·lectiu, serà difícil assolir una societat veritablement inclusiva.