Un nou abús de poder davant la impotència dels llogaters

Un nou cas de la coneguda ‘trampa del fill’ ha estat denunciat recentment, deixant en evidència, una vegada més, com les classes amb poder continuen aprofitant-se de la ciutadania i, especialment, de la classe mitjana. En aquesta estratègia, els propietaris es beneficien de la legislació per recuperar un immoble sota el pretext de destinar-lo a un familiar proper, només per posar-lo posteriorment al mercat amb un preu molt més elevat. Aquest nou episodi reflecteix una situació preocupant: mentre els propietaris de grans immobles troben escletxes legals per incrementar els seus beneficis, les famílies es veuen expulsades de les seves llars amb total impunitat. Tot i que aquests abusos són coneguts i recurrents, Govern no sembla prendre les mesures necessàries per posar-hi fi. La classe mitjana continua carregant amb el pes d’un mercat especulatiu, mentre les autoritats miren cap a una altra banda, perpetuant un sistema que beneficia uns pocs en detriment de la majoria. És urgent que es prenguin decisions fermes per protegir els drets dels llogaters i posar fre a aquest tipus de pràctiques.