Conservar tresors per enriquir-nos de la història

Conèixer la història és fonamental per evitar la repetició dels errors del passat i per comprendre el desenvolupament de les institucions que ens regeixen. L'obra Del Consell de la Terra al Consell General, de Jordi Guillamet, representa una contribució inestimable al patrimoni històric d'Andorra, recollint gairebé 900 anys d'evolució del màxim òrgan legislatiu del Principat. El rigor d’aquesta investigació, fruit d’anys de dedicació, ofereix una mirada profunda sobre els càrrecs públics i les estructures polítiques que han marcat la història del país. Aquesta obra no només és un compendi exhaustiu del passat, sinó una eina indispensable per comprendre millor el nostre present i encarar amb consciència el futur.

La importància d'aquest recull rau, principalment, en la seva capacitat per posar en valor aspectes clau de la trajectòria política d'Andorra, fins ara poc coneguts o oblidats. Guillamet ha dut a terme una tasca essencial de recuperació de documents històrics, incloent-hi un llibre d'actes perdut amb més de 120 anys d’informació sobre el funcionament del Consell General. Aquesta troballa, juntament amb altres fets rellevants i anècdotes, enriqueix la comprensió dels mecanismes que han vertebrat la política del país al llarg dels segles. L'autor destaca la importància dels arxius històrics, com l’Arxiu de les Set Claus, com a fonts crucials per a la conservació i difusió d’aquesta informació.

L'obra de Guillamet ens recorda que la preservació de la memòria històrica no és només un exercici intel·lectual, sinó una responsabilitat col·lectiva. Sense un coneixement profund del passat, és impossible avançar amb fermesa cap a un futur més just i transparent. En aquest sentit, Del Consell de la Terra al Consell General ofereix una oportunitat per reflexionar sobre la necessitat de cuidar i promoure la història del país, evitant que les noves generacions visquin desconnectades de les seves arrels. El valor d'aquesta obra transcendeix el seu contingut acadèmic: és una crida a la societat andorrana perquè prengui consciència de la seva herència i la protegeixi per a les futures generacions.

El treball de Guillamet no és només un acte de preservació històrica, sinó també un avís sobre la rellevància d'entendre el passat per construir un futur més informat i responsable. Amb aquest recull, es posa a l’abast de tothom un patrimoni que, si no fos per l’esforç de l’autor i d’altres historiadors compromesos, correria el risc de caure en l’oblit. Andorra, un país que ha sabut mantenir les seves institucions i la seva identitat al llarg dels segles, necessita obres com aquesta per garantir que la seva història, i els seus ensenyaments, no es perden en el camí.