Una infraestructura necessària, però tardana

Amb un pressupost de 26 milions d’euros, l’inici de les obres del túnel de Rocafort suposa un pas endavant per descongestionar el trànsit a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Aquesta infraestructura, amb una longitud de 230 metres, completarà la desviació iniciada fa anys i millorarà la circulació en una de les zones més transitades del país. No obstant això, la seva finalització no està prevista fins al febrer del 2027, cosa que posa de manifest el ritme lent d’execució d’obres viàries a Andorra, especialment en un context de creixement constant del turisme. En un país que viu del turisme, és sorprenent que encara es depengui de tan poques vies d’accés principals. El túnel de Rocafort és un avenç necessari per alleugerir el trànsit i evitar que els vehicles travessin el centre de Sant Julià, una zona habitualment saturada. Tot i això, la infraestructura arriba amb retard, especialment després d’un increment notable de visitants en els darrers anys. És essencial que Andorra adopti una política més proactiva en la creació de noves infraestructures que descongestionin les carreteres principals i millorin la mobilitat tant per als residents com per als turistes, abans que la situació esdevingui insostenible.