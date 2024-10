Un nou projecte que serà clau en la diversificació econòmica

Govern ha anunciat la creació d’una àrea d’innovació tecnològica amb l’objectiu de diversificar l’economia del país, un pas estratègic que pot marcar un abans i un després per al desenvolupament futur d’Andorra. En un país amb una economia tradicionalment centrada en el turisme i el comerç, aquest projecte suposa un impuls vital cap a la modernització i la captació de nous sectors, com la tecnologia i la recerca. La iniciativa permetrà a Andorra posicionar-se com a referent en àmbits com la innovació digital i el desenvolupament tecnològic, aspectes clau per competir en una economia global cada cop més orientada cap a la tecnologia. Aquesta àrea d’innovació no només serà un pol d’atracció per a talent internacional, sinó que també obrirà oportunitats per als joves professionals locals, promovent la creació de noves empreses tecnològiques i de recerca. Diversificar l’economia és essencial per garantir un creixement sostenible a llarg termini i reduir la dependència d’uns pocs sectors tradicionals. Aquest projecte suposa, doncs, un gran pas endavant per al futur d’Andorra.