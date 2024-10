L’esperança d’assegurar una bona representació andorrana

Saïda El Boudouhi, Canòlich Mingorance i Patrícia Quillacq han estat seleccionades com les tres candidates per representar Andorra al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). Després del rebuig de la primera terna per part del Consell Europeu, aquesta nova llista arriba amb l’esperança de superar els obstacles anteriors i complir amb els requisits establerts per la institució. La necessitat d’una representant que defensi els interessos d’Andorra en un tribunal tan rellevant és clara, ja que les decisions del TEDH sovint tenen repercussions importants en la vida dels ciutadans i en la legislació del país. En un context on la protecció dels drets humans és fonamental, Andorra necessita una representant que asseguri que el país està a l’alçada dels estàndards europeus. Les candidates hauran de demostrar no només el seu coneixement tècnic, sinó també una forta capacitat per defensar els valors democràtics i els drets fonamentals en una institució de tanta responsabilitat. La persona escollida tindrà el desafiament de garantir que els interessos d’Andorra siguin ben representats en un tribunal clau per a la justícia europea.