Els preus de l'habitatge marquen rècords mentre les solucions continuen a mitges

El preu del metre quadrat dels pisos en venda a Andorra ha arribat a un rècord històric de 5.419 euros. Aquest augment sense precedents reflecteix una tendència alarmant que, lluny de remetre, continua empitjorant una problemàtica que afecta cada vegada més residents del país. Les mesures implementades per Govern són insuficients i fins ara han arribat de manera esporàdica, sense tenir un impacte significatiu sobre la crisi de l’habitatge. Tot i que s’han introduït algunes solucions, aquestes semblen ser parcials i insuficients per fer front a una situació que ha assolit un punt crític. El mercat immobiliari andorrà continua sent inaccessible per a una gran part de la població, especialment per als joves i les famílies amb ingressos mitjans. Govern s’enfronta a una creixent pressió per trobar solucions definitives, mentre la ciutadania expressa la seva frustració davant la manca de resultats visibles. Amb els preus continuant a l’alça, el risc de veure cada vegada més persones desplaçades o en situació d’inseguretat residencial és cada cop més evident. Cal una intervenció més decidida abans que la situació esdevingui (encara més) insostenible.