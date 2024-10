Una mesura insuficient que margina els creadors culturals

L’Estatut de l’Artista, una iniciativa del Govern per regularitzar els drets laborals dels artistes i professionals culturals, ha generat més incertesa que seguretat. Els requisits per inscriure’s, especialment l’acreditació d’ingressos mínims, han aixecat preocupacions entre els creadors. Això reflecteix un problema més profund: un país que no prioritza la cultura ni ofereix les condicions adequades perquè els artistes prosperin. Els creadors culturals viuen una realitat marcada per la precarietat laboral, amb limitades oportunitats per monetitzar la seva feina. Aquest nou requisit d’ingressos mínims no només deixa de banda la realitat del mercat cultural local, sinó que també dificulta l’accés als beneficis que aquest estatut hauria de proporcionar. Andorra, tot i la seva projecció internacional, sembla no reconèixer la importància de cuidar un sector clau com és la cultura. El futur d’aquests professionals depèn, en gran part, d’un canvi de mentalitat que valori la seva contribució a la societat i els doni l’estabilitat que necessiten.