Rebaixes en la partida d’habitatge, impensable!

Govern ha presentat avui el pressupost per al 2025, el qual preveu uns ingressos de 633 milions d’euros. Tot i l’increment global, la partida destinada a l’habitatge patirà una reducció significativa, passant de 26,6 milions d’euros el 2024 a 21,6 milions, un 19% menys. Aquesta disminució es justifica per la finalització de la compra d’edificis, realitzada l’any passat. Tot i això, aquest argument resulta insuficient tenint en compte la gravetat de la crisi habitacional que afecta el país. La compra d’edificis no és una solució definitiva, i és preocupant que Govern no mantingui una inversió sostinguda en un àmbit tan crític. Reduir la partida destinada a l’habitatge en un moment on l’accés a un lloguer assequible és un problema creixent per a gran part de la població podria agreujar encara més la situació. És evident que la inversió hauria de continuar per impulsar la construcció d’habitatges socials i fomentar mesures efectives per contenir l’escalada dels preus. Tot i que la compra d’edificis és un pas positiu, la manca d’habitatge assequible continua sent una urgència que no s’ha resolt.