Les picabaralles polítiques eclipsen les solucions urgents

La tensió entre Govern i el PS arran de la Llei de l’oblit sanitari ha evidenciat, un cop més, la falta de cohesió entre les forces polítiques del país. Tot i la voluntat de consens expressada per ambdues parts, sembla que el debat està més centrat en qui s’ha avançat a qui, en comptes de prioritzar l’interès de la ciutadania. En comptes de discutir sobre qui ha liderat la proposta, el focus hauria de ser la protecció i el benestar de les persones que han superat malalties greus com el càncer o el VIH. Aquesta llei és essencial per garantir els drets d’aquests pacients, assegurant que no siguin discriminats en àmbits com les assegurances de vida o salut. Les forces polítiques haurien de deixar de banda les picabaralles i treballar conjuntament per complir els calendaris previstos i aportar solucions reals a la ciutadania. El debat sobre qui s’ha avançat en la iniciativa dilueix l’objectiu principal: oferir una legislació efectiva que millori la vida de les persones afectades. És imprescindible que es posi en marxa el procés legislatiu de manera àgil i coordinada, pensant en el bé comú i no en els interessos polítics.