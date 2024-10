Un impuls necessari per al sector ramader

La 45a edició de la Fira concurs del Bestiar posa en relleu la importància de donar suport al sector ramader en un moment clau. Amb un increment del 10% en les ajudes, que enguany arriben als quatre milions d’euros, el Govern demostra el seu compromís amb un sector essencial per a la sostenibilitat del país. Aquesta partida addicional de 371.286 euros permetrà reforçar àmbits com el benestar animal i la producció de productes locals de qualitat, com la mel, la trumfa i el vi andorrans, així com millorar les condicions de les explotacions que practiquen ramaderia tradicional de muntanya.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va destacar durant la fira que aquestes ajudes són un “petit gest” que permet al sector “fer grans passos”. Esdeveniments com la Fira del Bestiar no només celebren la feina dels ramaders, sinó que esdevenen espais de trobada, on els professionals poden intercanviar idees i projectes que enforteixen el teixit productiu i protegeixen la riquesa cultural i natural d’Andorra.

Apostar per aquesta fira i pel suport al sector ramader és més que una inversió econòmica: és garantir la qualitat de la producció local, la preservació del medi ambient i el futur d’una activitat que contribueix al benestar del país.